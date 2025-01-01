В Перми на десять часов задерживается вылет самолёта до Сочи Причина - туман в Краснодарском крае Поделиться Твитнуть

Туман

Алексей Зорин

Как и днём ранее, 5 апреля наблюдаются задержки авиарейсов, связывающих Пермь и Сочи в обоих направлениях.

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, самолёт авиакомпании «Победа» должен был прибыть в Пермь в 4:25 утра, но теперь ожидается только в 14:55. Соответственно, вылет обратного рейса, запланированный на 5:25, перенесён на 15:30.

По информации пресс-службы Росавиации, причиной задержек стали неблагоприятные погодные условия в районе сочинского аэропорта, в частности, густой туман. Ожидается, что плохая видимость сохранится в течение всего дня.

Стоит напомнить, что 4 апреля рейс из Сочи прибыл в Пермь с задержкой почти в 16 часов из-за аналогичных проблем с погодой в Краснодарском крае.

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