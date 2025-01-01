В Красновишерске Пермского края простились с погибшим на СВО Владимиром Шаркевичем Он погиб на 47-м году жизни Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Красновишерском округе Пермского края простились с погибшим на СВО Владимиром Шаркевичем. Мужчина погиб на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в своих социальных сетях.

«Капитан Владимир Шаркевич исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владимира. Это наша общая боль и утрата», — отметили в администрации.





Погибшего бойца похоронили на кладбище Красновишерска.





Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в ходе спецоперации погиб житель Прикамья Дмитрий Бисеров. Прощание с ним состоится в Вятчинском сельском клубе 14 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.