В Красновишерске Пермского края простились с погибшим на СВО Владимиром Шаркевичем
Он погиб на 47-м году жизни
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В Красновишерском округе Пермского края простились с погибшим на СВО Владимиром Шаркевичем. Мужчина погиб на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в своих социальных сетях.
«Капитан Владимир Шаркевич исполнил воинский долг, отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям Владимира. Это наша общая боль и утрата», — отметили в администрации.
Погибшего бойца похоронили на кладбище Красновишерска.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в ходе спецоперации погиб житель Прикамья Дмитрий Бисеров. Прощание с ним состоится в Вятчинском сельском клубе 14 апреля.
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