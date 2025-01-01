На СВО погиб житель Прикамья Дмитрий Бисеров С военнослужащим простятся в начале следующей недели Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Юрлинского округа

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Юрлинского муниципального округа Дмитрий Бисеров. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

О дате гибели военнослужащего ничего не говорится, как об обстоятельствах его смерти. Известно лишь, что он родился 29 октября 2001 года.

Прощание с участником СВО состоится 14 апреля в Вятчинском сельском клубе с 13:00 .

Администрация Юрлинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что на СВО погиб 34-летний отец двоих детей Артём Есин. Прощание с ним состоялось в Центральном доме культуры Очёра 10 апреля.





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