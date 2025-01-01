На СВО погиб отец двоих детей из Пермского края Артём Есин Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

Администрация Очёрского муниципального округа сообщила о гибели в зоне специальной военной операции Артёма Есина, 34-летнего отца двоих детей из Пермского края.

Согласно информации, предоставленной муниципалитетом, Артём родился в апреле 1990 года в Чердынском районе Пермской области. После завершения учёбы в школе устроился на птицефабрику, где впоследствии познакомился со своей будущей супругой, с которой воспитывал двоих детей. До отправки в зону СВО занимался строительством и евроремонтом.

Контракт с Вооружёнными силами РФ и решение об участии в специальной военной операции были приняты им в декабре 2023 года. За период службы Артём Есин был ранен, но после восстановления вернулся в строй. Его жизнь оборвалась 13 августа 2024 года. Администрация Очёрского округа выразила глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего.

Прощание с военнослужащим состоится в Центральном доме культуры Очёра. Церемония назначена на 10 апреля 2025 года, начало в 13:00. После пройдут гражданская панихида, отпевание и поминальный обед.

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