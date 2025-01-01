В Перми начали продавать разовые билеты для оплаты проезда в транспорте Стоимость такого билета составляет 57 рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С субботы, 12 апреля, в Перми стартовали продажи разовых билетов для оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Перми в своих социальных сетях.

Приобрести такие билеты можно в отделениях почты, Почтобанке, центральных кассах, на автовокзале, автостанции «Южная», а также на ж/д вокзалах Пермь I и Пермь II и станции Молодёжная.





С полным списком точек продажи разовых билетов можно ознакомиться здесь.





Напомним, с 15 апреля водители не будут продавать билеты за наличные. Разовый билет — это опция для тех пассажиров, кто пользуется городским транспортом очень редко, добавили в дептрансе. Его стоимость 57 руб.

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