Примерно 8% пермяков ищут новую работу из-за эмоционального выгорания Для 39% опрошенных причиной поиска новой работы стал низкий заработок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порядка 39% пермяков ищут новое место работы, не увольняясь со старого. Основной причиной смены работы является недовольство размером заработка. Об этом сообщает SuperJob.

В то же время 13% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворённости руководством. Для такого же процента опрошенных причиной стало отсутствие карьерных перспектив.





Примерно 8% опрошенных ищут новую работу из-за эмоционального выгорания. Порядка 7% не устраивают условия труда.





По 4% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удалённость работы от места жительства. По 2% хотели бы сменить работу из-за графика и из-за ожидания сокращений.









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