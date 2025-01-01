В Прикамье на 12% сократился средний срок товарного кредита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной кредитными организациями в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае в феврале 2025 года средняя продолжительность товарных кредитов составила 13,7 месяца. Это на 12,2% меньше, чем в феврале 2024 года (тогда этот показатель равнялся 15,6 месяцам).

Самые высокие показатели средней длительности POS-кредитов среди 20 лидирующих регионов РФ в данном сегменте потребительского кредитования в феврале 2025 года зафиксированы в Татарстане (14,5 месяца), Кемеровской области (14,4 месяца) и Ставропольском крае (14,3 месяца). Самые короткие средние сроки товарных кредитов отмечены в Москве (12,2 месяца), Московской области (12,5 месяца) и Нижегородской области (12,8 месяца).

Наиболее значительное сокращение средней продолжительности POS-кредитов в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024 года наблюдалось в Санкт-Петербурге (-24,7%), Московской (-24,2%) и Саратовской (-24,0%) областях.

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, отмечает, что средний срок POS-кредитов постепенно уменьшается с лета прошлого года, что связано с сокращением их выдачи. По его словам, это обусловлено снижением склонности банков к риску и уменьшением спроса на товарные кредиты со стороны населения. Банки продолжают выдавать POS-кредиты заемщикам с высоким кредитным рейтингом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.