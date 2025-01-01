В прикамской Юсьве завершился капремонт помещений для реабилитационного центра Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В Юсьве Пермского края завершились работы по капитальному обновлению здания, предназначенного для размещения реабилитационного центра.

По информации краевого Управления капитального строительства, в ходе ремонта были полностью модернизированы инженерные системы и вентиляция на двух этажах здания. Произведена замена отделочных материалов в палатах, коридорах и подсобных помещениях.

После реконструкции в центре создано отделение реабилитации, рассчитанное на 30 мест, отвечающее современным требованиям. Обновление позволит повысить доступность и качество реабилитационной помощи для жителей Коми-Пермяцкого округа, избавив их от необходимости поездок в Пермь для прохождения стационарного этапа реабилитации.

Реабилитационный центр в Юсьве предназначен для оказания помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями, а также взрослым жителям Пермского края с инвалидностью. Центр принимает пациентов с разнообразными проблемами со здоровьем, включая заболевания внутренних органов, нарушения двигательной и психоэмоциональной сфер, задержки развития и нарушения опорно-двигательного аппарата, в том числе ДЦП.

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