МЧС Прикамья предупредило о мокром снеге и сильном ветре 12 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно прогнозу, в субботу, 12 апреля, на территории Пермского края ожидается выпадение осадков в виде снега с дождём, а также усиление ветра до 18 м в секунду.

Главное управление МЧС по региону советует из-за вероятных сильных порывов ветра не приближаться к деревьям, электролиниям и ненадёжным сооружениям, а также не оставлять личный транспорт рядом с ними.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется придерживаться безопасной скорости и дистанции, избегать резких движений рулём и торможения. Передвигаться следует, учитывая состояние дорожного полотна.

«Проинформируйте своих близких и друзей о предстоящих погодных условиях, правилах безопасного поведения и мерах пожарной безопасности, — советуют спасатели. — Для вызова экстренных служб используйте следующие номера: «01» — со стационарного телефона, «101» или «112» — с мобильного телефона. Звонок бесплатный».

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