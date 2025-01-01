Мост через реку Большой Явыш в Прикамье отремонтируют за 106 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Лысьвенском округе Пермского края 1 июня стартует масштабное обновление моста, пересекающего реку Большой Явыш, расположенного на трассе Кунгур—Соликамск. Общая протяжённость мостового сооружения составляет 20 м. Исполнителем работ выбрана компания «ТехДорГрупп». Она выполнит работы за 105,9 млн руб.

В рамках модернизации моста будет произведена замена пролётного строения, усилены существующие опоры, установлены новые барьерные и перильные ограждения, соответствующие современным стандартам безопасности, произведено полное обновление дорожного покрытия.

Завершение капитального ремонта ожидается во втором квартале 2026 года.









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