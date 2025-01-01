После отравления московского блогера Роспотребнадзор проверяет пермский ресторан Поделиться Твитнуть

В связи с инцидентом, произошедшим с московским блогером Андреем Гликогеном (настоящая фамилия Карпов) в пермском ресторане «Шашлыкоff», Роспотребнадзор по Пермскому краю начал проверку заведения. Как сообщили в ведомстве, проверка инициирована по запросу прокуратуры.

Напомним, состояние Андрея Карпова резко ухудшилось после его возвращения из Перми в Москву. Сначала его состояние оценивалось как средней тяжести, затем артиста перевели в реанимационное отделение с последующей изоляцией.

По информации издания «НеМалахов», менеджеры блогера сообщили о диагностированном отравлении. Якобы Карпову поставлен диагноз «ботулизм», а причиной заболевания могло стать рыбное блюдо, которое Гликоген съел в «Шашлыкоff».

После инцидента коллега Карпова обратился в пермский Роспотребнадзор с официальной просьбой о проведении инспекции в ресторане.

В Роспотребнадзоре отметили, что других случаев заболевания ботулизмом в Перми не выявлено.

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