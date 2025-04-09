Отравившийся в пермском ресторане актёр переведён в реанимацию Менеджер Андрея Гликогена настаивает на проверке заведения пермского общепита Поделиться Твитнуть

Об ухудшении состояния Андрея Карпова (псевдоним — Гликоген) сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Напомним, Андрей Карпов — блогер, актёр, телеведущий и театральный продюсер — был экстренно госпитализирован в московскую клинику с диагнозом «ботулизм» вскоре после приезда из Перми. По информации «НеМалахова», причиной отравления стало рыбное блюдо, которое Гликоген съел в одном из пермских ресторанов.

Состояние Гликогена сначала характеризовалось как «средней тяжести», однако утром 9 апреля ему стало хуже. В тяжёлом состоянии его перевели в реанимационное отделение и оставили под наблюдением врачей.

В том же телеграм-канале сообщается, что концертный менеджер Гликогена подал официальное заявление в Роспотребнадзор Перми с просьбой проверить ресторан, в котором отравился актёр. По данным пермских интернет-СМИ, это одно из заведений сети «Шашлыкоff».

Гликоген в Перми выступал 5 апреля в ДК им. Гагарина на детском празднике.





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