В Прикамье отменили результаты сданного за взятку экзамена на водительские права
Суд по искам прокурора признал недействительными результаты сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами.
Жители Лысьвы с целью успешной сдачи теоретического экзамена и последующего получения водительского удостоверения через посредников передали взятки сотруднику ОГИБДД МО МВД России «Чусовской», и тот подсказал курсантам правильные ответы на вопросы экзаменационного теста.
Взяткодателей осудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение незаконного действия). В отношении взяткополучателя расследование уголовного дела продолжается.
Прокурор обратился в суд с исками о признании недействительными результатов теоретического экзамена, якобы сданного лысьвенцами, и лишения их права на управление транспортными средствами.
Суд удовлетворил требования прокурора.
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