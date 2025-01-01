В Прикамье отменили результаты сданного за взятку экзамена на водительские права Поделиться Твитнуть

Фото mosavtoshkola.org

Суд по искам прокурора признал недействительными результаты сдачи теоретического экзамена на право управления транспортными средствами.

Жители Лысьвы с целью успешной сдачи теоретического экзамена и последующего получения водительского удостоверения через посредников передали взятки сотруднику ОГИБДД МО МВД России «Чусовской», и тот подсказал курсантам правильные ответы на вопросы экзаменационного теста.

Взяткодателей осудили по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, в значительном размере, за совершение незаконного действия). В отношении взяткополучателя расследование уголовного дела продолжается.

Прокурор обратился в суд с исками о признании недействительными результатов теоретического экзамена, якобы сданного лысьвенцами, и лишения их права на управление транспортными средствами.

Суд удовлетворил требования прокурора.

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