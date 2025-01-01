В Пермском округе незаконно сдавали в аренду муниципальные объекты ЖКХ Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В ряде населённых пунктов Пермского муниципального округа (Гамово, Култаево, Савино, Кояново, Сокол) передача объектов коммунальной инфраструктуры в пользование различным компаниям осуществлялась в обход открытых аукционов, сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

Ответственные структуры включали в ранее заключённые договоры аренды муниципального имущества новые объекты ЖКХ, оформляя это дополнительными соглашениями.

При этом, согласно действующим правовым нормам, подобные дополнения фактически приравниваются к оформлению новых договоров аренды муниципального имущества, что требует обязательного проведения торгов.

Пермское управление Федеральной антимонопольной службы выявило в действиях муниципальных властей признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Администрации округа предписано вернуть незаконно переданные в аренду объекты ЖКХ в муниципальную собственность до 30 июня 2025 года.

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