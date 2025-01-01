Алина Наумова В Перми выделили 33 млн рублей на содержание кладбища «Заозерское» Площади подготовят для захоронений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте госзакупок появилась информация о конкурсе по содержанию территории кладбища «Заозерское» в Перми. Заказчиком работ выступает МКУ «Пермблагоустройство».

Согласно техническому заданию, по контракту необходимо провести обследование 4 га территорий и подготовить площади для захоронения. Подрядчику предстоит выявить поваленные и аварийные деревья, составить реестр, в котором будут указаны квартал, вид дерева и его диаметр. Потребуется также вывезти строительный мусор с места выполнения работ и утилизировать образовавшиеся отходы после распила деревьев. Подготовленные площади должны быть пригодны для произведения захоронений на глубину не менее 2 м.





Начальная сумма контракта составит 33,9 млн руб., финансирование осуществляется за счёт бюджетных средств. С даты заключения контракта р аботы должны быть выполнены до 15 октября 2025 года.





Ранее также сообщалось , что в четверг, 10 апреля, на сайте госзакупок был объявлен конкурс на реконструкцию парка имени Чехова, расположенного на Гайве (ул. Репина, 20). Начальная цена контракта составляет 2,6 млн руб.

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