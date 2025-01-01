Алина Наумова В Перми объявлен конкурс на реконструкцию парка имени Чехова Там уберут смотровую площадку Поделиться Твитнуть

В четверг, 10 апреля, на сайте госзакупок был объявлен конкурс на реконструкцию парка имени Чехова, расположенного на Гайве (ул. Репина, 20).

Согласно документам, подрядчику предстоит выполнить демонтаж строительных ограждений. Кроме того, в рамках реконструкции необходимо установить новые ограды, заборы и защитные перила.

Заказчиком проекта выступает муниципальное автономное учреждение культуры «ПермьПарк».

Начальная цена контракта составляет 2,6 млн руб. Отметим, подрядчиком может стать только организация малого или среднего бизнеса. Заявки принимаются с 10 по 18 апреля, подрядчика определят 23 апреля 2025 года. Работы должны быть выполнены до конца июля.

Ранее также сообщалось, что МКУ «Содержание объектов благоустройства» ищет подрядчика для ремонта 16 остановочных пунктов общественного транспорта в Перми. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 16,1 млн руб. Источник финансирования — бюджет города.

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