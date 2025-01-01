Елена Бардукова Спрос на услуги ландшафтных дизайнеров в Пермском крае вырос на 47% Полный проект частного сада с визуализацией стоит от 100 до 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

По сравнению с прошлым годом спрос на услуги ландшафтных дизайнеров и смежных специалистов в 2025 году значительно вырос — на 47%. Эти данные предоставили «Новому компаньону» аналитики «Авито Услуг».

При этом наибольший рост спроса в Перми зафиксирован на услуги по обустройству водоёмов и фонтанов — он увеличился на 58%. Спрос на укладку плитки, озеленение и обработку растений вырос на 44%.

Ландшафтный дизайнер, руководитель ландшафтной компании Наталья Гондик также отмечает, что «спрос большой, и уровень специалистов в Перми с каждым годом растёт однозначно». Есть отдельные специалисты, занимаю­щиеся укладкой газонов, посадкой крупномеров, — и все они пользуются популярностью.

Увеличивается и число специалистов на «Авито Услугах» — в марте 2025 года предложение услуг ландшафтных дизайнеров выросло на 58% по сравнению с мартом 2024-го. Наиболее динамично расширяется рынок услуг по установке водо­ёмов и фонтанов. За первый квартал 2025 года количество предложений в этом направлении выросло на 36%. Количество специалистов по укладке плитки увеличилось на 69%, а по озеленению — на 19%.

Что касается цен, то за последние два года ценник, в зависимости от вида услуг и работ вырос на 10—30%. Эксперты объясняют это увеличением стоимости материалов и дефицитом в отрасли кадров.

По словам заведующей кафедрой лесоведения и садово-паркового строительства Пермского ГАТУ Илюсы Збруевой, именно в стоимости проектирования значительных изменений не было.

«Стоимость разработки дендроплана (плана озеленения с составлением ассортиментной ведомости) в 2024 году начиналась от 3000 руб. за сотку», — говорит она.

Вместе с тем, по оценкам экспертов, за качественный полный проект частного сада с визуализацией придётся заплатить от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Самая затратная часть — реализация проекта. По мнению Натальи Гондик, стоимость реализации в текущем сезоне будет стоить от 400 тыс. руб. за сотку. Это подтверждает и Тальяна Корюкина, руководитель авторской мастерской «Терра Верде», которая отмечает, что реализация проекта частного сада начинается от 5 млн руб., в стоимость входят благоустройство и озеленение с материалами. Всё остальное обсуждается с заказчиками индивидуально и зависит от дополнительных параметров.

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