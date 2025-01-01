Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермской арт-резиденции пройдёт благотворительная суббота Детское пространство «Тут» на финисаже своей первой выставки соберёт средства для фонда «Дедморозим» Поделиться Твитнуть

Творческое пространство "Тут". Фото: Никита Ажеев

Пространство «Тут» — детско-молодёжный проект Пермской арт-резиденции и творческой группы «Край» — проведет 12 апреля финисаж своей первой выставки «Ни тут ни там» (0 +). Зрители смогут не только посетить выставку и мастер-классы, но и совершить чудо для детей, которым нужна помощь, вместе с благотворительным фондом «Дедморозим».

Первая выставка пространства «Тут» открылась в декабре 2024 года. Она исследует тему лиминальности — состояния, которое возникает в моменты перехода из одного состояния в другое и связанно с жизненными переменами или неопределённостью. Дети и подростки создали для выставки 15 масштабных арт-объектов, волшебных порталов — символов этого состояния. Каждый из авторов пытался ответить на вопрос, как можно помочь себе пройти сложный этап.

Во время благотворительной субботы посетители смогут исследовать порталы с помощью творческих упражнений, создать свои приборы для ориентирования в них вместе с куратором выставки Любовью Шмыковой и линогравюры с художником Данилом Куликовым.

Программа мероприятия:

12:00 — 13:00 — дрейф по выставке «Ни тут ни там». Свободная прогулка, во время которой можно исследовать порталы и с помощью творческих упражнений рефлексировать увиденное.

14:00 — 15:30 — мастерская приборов для ориентирования в порталах с куратором Любовью Шмыковой. Участники создадут из разных материалов всевозможные приборы для хорошего зрения и ориентировки: очки, подзорные трубы, шлемы и другие виданные и невиданные устройства.

15:30 — 17:00 — линогравюрная мастерская с художником Данилом Куликовым. Участники исследуют лиминальность выставки и создадут линогравюры: сделают эскизы объектов, перенесут их на линолеум, вырежут резцами и создадут оттиски на станке.

Все работы, сделанные на мастерских, можно забрать с собой.

«Тут» — новое пространство детей, подростков и молодых взрослых в Пермской арт-резиденции; место, где дети и подростки вместе с художниками, архитекторами, урбанистами и режиссёрами исследуют актуальное искусство, мир и себя, развивают креативное мышление и создают арт-объекты для выставок.

Билет на финисаж выставки стоит 300 руб. Все вырученные средства пойдут на помощь детям — подопечным фонда «Дедморозим».

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