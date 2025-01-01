В Перми на выходные изменится схема движения на Кислотных дачах Причина — аварийные работы в микрорайоне Поделиться Твитнуть

Схема: Департамент транспорта Перми

В Перми введут изменения в работе автобусов, которые курсируют в микрорайоне Кислотные дачи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.

В частности, с 23:00 11 апреля по 07:00 14 апреля в связи с аварийными работами автобусы будут ездить по новой схеме движения.

Автобусные маршруты №44 и №77к будут следовать до остановки «Школьная», а после этого проследуют в обратном направлении до остановки «Микрорайон Кислотные дачи». Далее они будут курсировать по маршруту следования.

В дептрансе отметили, что все остановки по маршруту сохраняются.

Напомним, ранее, с 1 апреля ввели ограничение движения для всех видов транспорта по ул. Ленина от пл. Гайдара до вокзала Пермь II. Оно будет действовать до 15 мая.

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