В Перми на выходные изменится схема движения на Кислотных дачах
Причина — аварийные работы в микрорайоне
В Перми введут изменения в работе автобусов, которые курсируют в микрорайоне Кислотные дачи. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта администрации Перми.
В частности, с 23:00 11 апреля по 07:00 14 апреля в связи с аварийными работами автобусы будут ездить по новой схеме движения.
Автобусные маршруты №44 и №77к будут следовать до остановки «Школьная», а после этого проследуют в обратном направлении до остановки «Микрорайон Кислотные дачи». Далее они будут курсировать по маршруту следования.
В дептрансе отметили, что все остановки по маршруту сохраняются.
Напомним, ранее, с 1 апреля ввели ограничение движения для всех видов транспорта по ул. Ленина от пл. Гайдара до вокзала Пермь II. Оно будет действовать до 15 мая.
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