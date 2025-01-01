Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдут съёмки Летнего кубка КВН для Первого канала Старт сезона игр Первой лиги – 14 апреля Поделиться Твитнуть

Антур Туманян и Татьяна Тымчик. Фото: Денис Голдобин/Первая лига КВН

Как уже сообщал «Новый компаньон», в этом сезоне игры Первой лиги КВН будут снова проходить в Перми.

Продюсер телевизионной Первой лиги КВН Артур Туманян на специальной пресс-конференции рассказал, что четвёртый сезон большого КВН в Перми связан со статусом Молодёжной столицы России, который город заработал в этом году. Договорённость между руководством Пермского края и продюсерской компанией «АМИК» была достигнута буквально в прямом эфире: по инициативе главы региона Дмитрия Махонина вице-премьер правительства Пермского края Алексей Черников связался с руководством «АМИК» прямо во время финальной игры Первой лиги 2024 года.

Игры 1/8 финала пройдут в ДК им. Солдатова 14, 15 и 15 апреля.

В новом сезоне руководство Первой лиги пробует новые форматы — как игровые, так и форматы сопутствующих событий. Так, как рассказала креативный продюсер Татьяна Тымчик, создаётся специальная студия для производства цифрового видеоконтента в формате Shorts: после каждой игры будет выходить семь-десять коротких вертикальных видео плюс один большой выпуск бэкстейдж. И, разумеется, на видеоплощадках КВН будут выходить видеоверсии всех игр Первой лиги, а финальная игра выйдет в телеверсии на пермском канале «Рифей».

В нынешнем сезоне будет осуществляться более жёсткий и тщательный отбор команд: так, в 1/8 финала участвуют не 24 команды, как год назад, а всего 15, зато очень «прокачанных». По словам Артура Туманяна, это будет способствовать более частым переходам из Первой лиги в Высшую. Все участники — новички Первой лиги, в том числе команда «Лёд», представляющая Очёрский дом культуры.

В каждой игре будет три конкурса — конкурс приветствий, конкурс домашних заданий и импровизационный конкурс, который в этом году решили проводить в виде пресс-конференции: капитаны команд будут отвечать на каверзные вопросы «журналистов».

В жюри 1/8 финала Первой лиги — заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян, телеведущая Первого канала Аля Кокушкина, киноактёр Ренат Мухамбаев, «Реальный пацан» Игорь Ознобихин, актёр Павел Малахов и заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников.

Ведущий всех игр — Михаил Башкатов.

Четвертьфинал Первой лиги КВН пройдёт в ДК им. Солдатова в конце июня, а 10 августа в Перми состоится центральное событие всего сезона КВН — запись Летнего кубка для Первого канала. В качестве площадки выбран УДС «Молот».

Как всегда, игры Первой лиги сопровождаются большой просветительской программой: так, для студентов Перми пройдут лекции по креативной экономике, фандрайзингу и продюсированию от столичных экспертов.

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