Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первая лига КВН осталась в Перми ещё на год Игры 1/8 финала состоятся 14, 15 и 16 апреля Поделиться Твитнуть

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14 апреля в Перми стартует новый сезон игр Первой лиги Международного союза КВН. Игры (12 +) пройдут 14, 15 и 16 апреля в ДК им. Солдатова.

Это большой сюрприз для пермяков: планировалось, что Первая лига КВН будет базироваться в Перми на протяжении трёх лет: с 2022 по 2024. Эта акция была приурочена к 300-летию Перми, и в прошлом сезоне организаторы однозначно уверяли, что с 2025 года игры будут проходить в другом регионе.

Однако в нынешнем году сотрудничество Пермского края и Первой лиги продолжилось. В играх первого отборочного тура примут участие 15 команд, в том числе команда из Минска и новички Первой лиги — команда «Лёд» из Очёра.

Ведущим игр этого года будет актёр и КВНщик Михаил Башкатов.

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