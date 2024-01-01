Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Первая лига КВН прощается с Пермью Финальная игра состоится 18 декабря Поделиться Твитнуть

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Завершается трёхлетний «роман» Первой лиги КВН с Пермью, который стал одним из заметных событий 300-летия города.

Продюсер Первой лиги КВН Артур Туманян пояснил, что игры Первой лиги задумывались как «блуждающий» чемпионат, созданный для того, чтобы большой КВН, ранее бывший принадлежностью столичной жизни, осваивал российские регионы. Три года, по мнению продюсера, — идеальный срок для такого сотрудничества.

Артур Туманян, продюсер Первой лиги КВН:

— Пермь очень круто нас принимала эти три года. Здесь очень здорово, очень комфортно, пермский зритель нас полюбил, но в силу форматных требований нам пора двигаться дальше. Зритель очень вырос: люди в зале уже не встают, пока не прозвучит команда «Стоп мотор!», по пригласительным приходят все. Знаете, мы обычно рассчитываем заполнить зал на 120%, чтобы пришли 100%, а в Перми это не нужно: приходят все, у кого есть билеты.

Сейчас ещё рано подводить итоги трёхлетки, но достижения 2022- и 2023-го уже можно подытожить. Главная цель Первой лиги — поставка команд в Высшую лигу и другие высокие телевизионные лиги. По итогам двух сезонов пермских игр в вышестоящие лиги прошло 29 команд из 40, причём 11 команд прошло в Высшую лигу. Это хороший результат. К сожалению, пермских команд среди них нет.

Игры за два сезона посетило около 20 тыс. зрителей. В Перми и городах Пермского края прошло более 50 событий разного формата, инициированных КВН. На протяжении всей работы КВН в Прикамье около 70% бюджета проекта остаётся в Пермском крае в виде дохода пермских бизнесов. КВН стал источником создания новых рабочих мест. Это беспрецедентно высокий уровень локализации: многие креативные проекты едут в регионы со своими поварами, водителями, операторами и так далее, но инфраструктура Пермского края позволила КВН обойтись без этих хлопот. «У нас из федерального — только экспертиза и права на бренд», — считает продюсер Первой лиги.

КВН в Прикамье воспитал когорту высококлассных специалистов с редкими компетенциями, которые остаются работать в Перми, Так, Валерия Ракитова начинала сотрудничество с КВН в качестве гида-волонтёра, а в нынешнем сезоне работает заместителем руководителя фронт-офиса и продюсером всей образовательно-развлекательной программы Первой лиги — это высокооплачиваемая работа с высоким уровнем ответственности. При подготовке «Дня рождения КВН» Валерия связалась с приёмными всех губернаторов России, и представители около 30 субъектов Российской Федерации приехали на КВН и отныне будут развивать КВН у себя в регионах.

Финальная игра сезона 2024 года (12+) пройдёт 18 декабря в 19:00 в ДК им. Солдатова.

В жюри финальной игры вошли актриса и телеведущая Алла Михеева; актёр, телеведущий и чемпион Высшей лиги КВН Дмитрий Колчин; заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян и финалист Высшей лиги КВН Павел Кудрявкин. Председателем жюри станет Александр Александрович Масляков, генеральный директор ТТО «АМИК». По словам Артура Туманяна, Масляков не был на играх Первой лиги много лет — с тех пор, как сам их вёл, однако финал в Перми он решил посетить.

В игре будет четыре конкурса: приветствие, ситуация с жюри (конкурс импровизаций), СТЭМ со звездой (по словам Туманяна, самым сложным в этом конкурсе для команд было пригласить и привезти в Пермь настоящую звезду) и музыкальный финал. Соревноваться будут команды-финалисты «Мультиплекс» (Владивосток), «Между нами» (Ставрополь) и «Томская сборная» (Томск).

Главное событие будет предваряться другими: 18 декабря в 17:00 на втором этаже ТРК iMall пройдёт фан-встреча с участием Аллы Михеевой, Павла Кудрявкина и актёра, телеведущего, игрока КВН родом из Пермского края Игоря Ознобихина. Вход на фан-встречу бесплатный для всех желающих.

Накануне финала пройдёт его генеральная репетиция со зрителями. Это игра того же формата, только в качестве жюри — продюсеры Первой лиги, которые по итогам репетиции ещё могут дать участникам какие-то советы. При желании любитель КВН может сходить и на финал, и на его генеральную репетицию и посмотреть две разные игры, в которых возможны разные победители.

Телеэфир финала Первой лиги КВН-2024 состоится 31 декабря на канале «Рифей-Пермь».

Куда перебазируется Первая лига КВН в следующем году, пока неизвестно. Продюсеры выбирают подходящий город.

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