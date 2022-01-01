Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь на три года стала столицей КВН «Как живём – так и шутим, как шутим – так и живём» Поделиться Твитнуть

фото: Денис Голдобин

В ДК им. Солдатова в ближайший уикенд пройдут игры четвертьфинала Первой лиги КВН (12+). Это уже вторая серия игр Первой лиги, которая проходит в Перми в этом году: 1/8 финала уже состоялась в мае. В сентябре ожидается полуфинал, а финал – перед самым Новым годом. Из 23 команд-участниц к финалу останется не более шести.

КВН поселился в Перми надолго и прочно: в ближайшие три года здесь будут проходить все игры Первой лиги. Это связано и с юбилеем Перми (логотип «Пермь-300» украшает тумбу ведущего на сцене), и с тем, что сборная команда Пермского края в прошлом сезоне стала абсолютным чемпионом КВН, победив во всех форматах Высшей лиги, кроме «Голосящего Кивина» и «Встречи выпускников».





Как рассказали на специальной пресс-конференции продюсеры игр, речь идёт не просто о развлечении для пермской молодёжи, но о большом телевизионном событии; и наоборот: не просто о съёмках телешоу, но о целой серии развлечений. Задача разветвлённая и амбициозная: во-первых, сделать востребованный, конкурентоспособный телевизионный продукт, а во-вторых, создать целый фестиваль – творческие встречи, мастер-классы, сервисные структуры с привлечением пермского бизнеса – и завершить всё рождественской ярмаркой на Дворцовой площади.





Как сказал один из продюсеров игр Первой лиги Артур Туманян (выходец из Перми), КВН – это юмор плюс спорт, это опора созидательной молодёжной повестки, массовое движение, в котором участвуют десятки тысяч человек, объединённые в 60 лиг. Наибольшей популярностью пользуются, конечно, игры Высшей лиги, транслируемые по центральному ТВ, однако игры Первой лиги в Перми должны стать основой большого телешоу на телеканале «КВН-ТВ» и на канале КВН в YouTube. Организацией пермских игр, их съёмками и продвижением занимается огромная команда – около 500 человек, в зале ДК Солдатова будет 11 камер, столько же, сколько снимает игры Высшей лиги.

фото: Денис Голдобин





Ведущие всех серий игр – звёзды отечественного юмора, каждый раз – новое лицо: 1/8 финала вёл Дмитрий Хрусталёв, четвертьфинала проведёт Владимир Маркони.





Продюсеры КВН в один голос уверяли журналистов, что для КВН нет запретных тем: «Шутить можно обо всём: о политике, о смерти… Единственные ограничения – те, что налагает действующее законодательство и формат семейного телешоу (12+). Шутка не может быть вырезана, если она острая, только если она несмешная», – утверждает редактор Первой лиги КВН Дмитрий Бушуев. «Как живём – так и шутим, как шутим – так и живём», – вторит ему Артур Туманян. По мнению КВНщиков, самоцензура игроков наносит юмору гораздо больший урон, чем редакторская цензура.





Команда организаторов планирует, что пермские игры станут основой для апгрейда Высшей лиги. Будут испробованы новые форматы конкурсов, предполагающих опору на импровизацию, которая, чего греха таить, почти исчезла из конкурсов Высшей лиги.





Команды, вышедшие в финал, станут в будущем сезоне игроками Высшей лиги. Среди прочих за это право поборется и молодая пермская команда «Без вариантов».





Как говорит министр культуры Пермского края Алла Платонова, в Перми любят экспериментировать с культурной повесткой, события которой могут стать частью креативной экономики. КВН – это повод для положительного пиара территории за её пределами, «красивая и полезная история». По её словам, вполне возможно, что Пермь продлит своё гостеприимство для Первой лиги КВН ещё на три года. А то и больше.





Между тем сборная КВН Пермского края активно помогает в проведении игр Первой лиги, а также готовится к участию в Кубке Чемпионов в Крыму и к гастролям с показательными выступлениями по городам региона. На будущий год пермские КВНщики намерены снова принять участие в играх Высшей лиги и снова всех победить.





Игры четвертьфинала Первой лиги КВН пройдут в ДК им. Солдатова 18, 19 и 20 июня. Поговаривают, что Теодор Курентзис хотел устроить в эти числа в ДК события Дягилевского фестиваля, но КВН оказался важнее.

фото: Денис Голдобин

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