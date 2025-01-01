В Кунгурском округе Прикамья из-за возможного подтопления закрыли мост Поделиться Твитнуть

фото: моисково-спасательная служба КМО

В связи с риском затопления, вызванного весенним половодьем, в Пермском крае перекрыли проезд по мосту через реку Бабка Моховской территории Кунгурского муниципального округа. Об этом пишет ВЕТТА.

Как уточнили в Кунгурской службе спасения, ограничения введены с 11 апреля. Транспортный поток перенаправлен на мост, принадлежащий ООО «Кнауф Гипс Кунгур» и находящийся в 150 м от закрытого моста.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в результате поднятия уровня воды в реке Мось произошло затопление ж/д тоннеля в п. Ферма Пермского муниципального округа.

В связи с паводковой ситуацией местные власти уведомили население о временном изменении схемы движения автобусного маршрута №148 «п. Горный — Пермь». Теперь автобусы курсируют через Фролы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.