Паводок затопил железнодорожный тоннель под Пермью Автобусы маршрута №148 пущены в объезд Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

Согласно информации, предоставленной администрацией Пермского муниципального округа, в результате поднятия уровня воды в реке Мось произошло затопление ж/д тоннеля в п. Ферма.

В связи с паводковой ситуацией местные власти уведомили население о временном изменении схемы движения автобусного маршрута №148 «п. Горный — Пермь». Теперь автобусы будут курсировать через Фролы.

Администрация заверила, что как только уровень воды придёт в норму и тоннель будет доступен для проезда, движение маршрута будет восстановлено в соответствии с прежним расписанием. Предполагается, что снижение уровня воды произойдет в течение нескольких дней. Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и проявить терпение в сложившейся ситуации.

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