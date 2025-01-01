Пермский бар Gastro.Li оштрафован за нарушение трудовых прав персонала ООО «Бегемот» также внесено в список работодателей, уличённых в применении нелегальной занятости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе контрольных мероприятий, проведенных прокуратурой с участием специалистов Инспекции труда в Пермском крае, зафиксированы нарушения норм трудового права в ООО «Бегемот», ведущем ресторанный бизнес в Перми (бар Gastro.Li, расположенный на ул. Газеты Звезда, 12).

В частности, установлен факт некорректного оформления трудовых соглашений. Также выяснилось, что сотрудникам не начислялись положенные надбавки к заработной плате (уральский коэффициент) и не производилась выплата компенсации за неиспользованный отпуск при расторжении трудового договора.

За выявленные нарушения трудового законодательства ООО «Бегемот» привлечено к административной ответственности и оштрафовано. Также ООО внесено в список работодателей, уличённых в применении нелегальной занятости, прокомментировала ситуацию заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.

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