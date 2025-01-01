В 38% компаний Перми сохранили формат удалёнки Чаще всего дистанционно работают специалисты в сфере IT Поделиться Твитнуть

Согласно опросу SuperJob. проведённому среди HR-менеджеров пермских компаний, удаленный формат работы после пандемии коронавируса в том или ином виде сохранили 38% организаций Перми.

Однако, удалёнка остаётся скорее исключением: в большинстве организаций (70%) в таком формате трудится менее десятой части персонала.

Лишь 3% компаний имеют сотрудников, работающих из-за границы. Чаще всего на удалёнке работают специалисты в сфере IT, о чем сообщили 44% опрошенных HR-менеджеров. Сотрудники отделов продаж, клиентского сервиса и HR-менеджеры занимают второе место (по 22%). Замыкают тройку инженерно-технические работники, такие как конструкторы и архитекторы (10%).

В 2023 году «Зарплата.ру» проводила опрос руководителей компаний о влиянии удалёнки на эффективность работников. Тогда 56% участников опроса заявили, что на удалёнке их сотрудники сохранили обычную эффективность, у 29% она упала, а у 15% выросла.

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