Доля работодателей, положительно относящихся к удалёнке, сократилась вдвое Поделиться Твитнуть

Социологическое агентство Supervisor

Большинство работодателей в РФ рады отмене удалённого формата работы в их компаниях. Так ответили 62% процента опрошенных. Исследование проводил исследовательский центр Зарплата.ру. В опросе приняли участие 1970 работодателей, в том числе из Пермского края.

При этом 23% опрошенных расстроились из-за отмене удалёнки, потому что им нравилось работать из дома, 14% отнеслись к возвращению к обычному формату работы нейтрально.

Напомним, в 2020 году положительно к удалёнке относились 50% руководителей.

56% участников опроса заявили, что на удалёнке их сотрудники сохранили обычную эффективность, у 29% она упала, а у 15% выросла.

Благодаря удалённому формату 67% руководителей признались, что развили в себе новые управленческие качества: научились работать в мессенджерах и сервисах видеоконференций; стали больше уделять времени коммуникации с каждым работником; жёстче контролировать рабочее время сотрудников; научились делегировать полномочия и больше доверять подчинённым.

Если удалёнка вернётся, 63% отнесутся к этому нейтрально, 20% положительно и 17% отрицательно.

На текущий момент удалёнка полностью отменена в 34% компаний, частично — в 59%, 7% всё ещё работают полностью в удалённом формате.

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