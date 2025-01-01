Елена Бардукова Застройщик из Удмуртии планирует возвести 16-этажный дом в Свердловском районе Перми Проект будет направлен на общественные обсуждения Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

ООО «СЗ «Созвездие», входящее в структуру ижевского девелопера «Зардон групп», обратилось в комиссию по землепользованию и застройке Перми с просьбой об установлении границ подзоны Ц-2 (в 16 этажей) территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) в отношении земельного участка по ул. Лодыгина, 42а в Свердловском районе Перми.

На данный момент участок находится в собственности заявителя. Застройщик планирует возвести здесь 16-этажный дом, а также провести благоустройство в границах земельного участка.

«С учётом сложившейся на территории Перми практики предлагается также установить подзону в ноль этажей в отношении той части территории, которая будет благоустроена», — сообщила на заседании комиссии замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Виктория Бабушкина.

Она добавила также, что проект разработан с «учётом цветовых решений прилегающих территорий». Комиссия приняла решение направить проект на общественные обсуждения.

Напомним, речь идёт об участке площадью 4,3 тыс. кв. м на месте мини-рынка в микрорайоне Крохалева. Ранее девелопер планировал построить здесь 23-этажный дом с детской и спортивной площадками. В январе 2024 года комиссия не поддержала проект и отправила его на доработку.

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