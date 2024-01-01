Алёна Бронникова Ижевский девелопер планирует застроить территорию рынка на Крохалева в Перми Комиссия по ПЗЗ не согласовала изменение параметров застройки участка Поделиться Твитнуть

В Перми предложили провести реновацию территории ещё одного мини-рынка. В комиссию по ПЗЗ об изменении параметров застройки в микрорайоне Крохалева обратился специализированный застройщик «Созвездие», который входит в структуру ижевского девелопера «Зардон групп». Заявление было рассмотрено на первом в этом году заседании комиссии по землепользованию и застройке.

Речь идёт об участке площадью 4,3 тыс. кв. м на ул. Лодыгина, 42а в Свердловском районе. Застройщик планирует построить здесь 23-этажный дом с детской и спортивной площадками. Земля находится в собственности компании. На соседнем участке этой же фирмой возводит 25-этажный ЖК «Свои люди» (Гусарова, 5а).

К заявлению девелопер приложил соглашение о развитии сети социальной инфраструктуры с администрацией Перми, подписанное с одной стороны застройщиком. Члены комиссии отметили, что в материалах присутствует согласование по примыканию участка к улично-дорожной сети 2021 года, однако за это время территория претерпела реновацию.

Представитель девелопера пояснил, что согласование по примыканию улично-дорожной сети получено в 2023 году, имеются расчёты по транспортному моделированию. Свежие документы о том, как будет организовано примыкание проездов, ведущих во двор, и к существующим улицам пообещали направить в адрес Минимущества. Кроме того, ранее уже было получено разрешение на строительство, но «в силу определённых причин» срок его закончился. К строительству новой высотки планируется приступить в апреле 2024 года.

Председатель комиссии Лариса Ведерникова обратила внимание на незаконно размещённые в границах данного участка НТО, и поинтересовалась как застройщик будет решать данный вопрос.

«Мы контактируем с администрацией Свердловского района. По поводу рынка были замечания. Мы представили документы, что по условиям договора купли-продажи до 1 апреля этого года он обязан освободить территорию. Как собственники сами там ничего не устанавливали и не согласовывали установку НТО, а оставили участок в пользовании предыдущего владельца. Сегодня встречаемся с руководителем рынка, будем обсуждать его поэтапное освобождение», — ответила представитель «Зардон групп».

Кроме того, по ее словам, на первых этажах обоих комплексов предусмотрены коммерческие помещения под магазины. Так, в ЖК «Свои люди» будет расположен экорынок — с представителями уже заключён договор.

Члены комиссии высказались в адрес визуальной составляющей здания. Как отметил министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов, проект требует серьёзной доработки: «Это конечная остановка рядом со сквером. Необходимо лучше поработать над эскизом, а не выжимать максимальное количество квадратных метров на одном земельном участке». Экстерьер здания, в том числе его высоту, застройщика попросили согласовать с комиссией по архитектурно-градостроительному облику (АГО).

Лариса Ведерникова добавила, что до рассмотрения концепции застройки территории на заседании комиссии по ПЗЗ девелоперу необходимо проработать вопрос с комиссией по АГО. После этого параметры, в том числе высотность здания, могут существенно измениться. Комиссия не поддержала проект и отправила его на доработку.





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