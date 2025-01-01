В Прикамье на 4,8% увеличилось число выставленных на продажу земельных участков Речь идёт о наделах для ИЖС, фермерства и садоводства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации от «Яндекс Недвижимости», в марте 2025 года общее количество предложений о продаже земельных участков в Пермском крае увеличилось на 4,8% по сравнению с февралём. При этом средняя цена за сотку осталась на уровне февраля — 61 тыс. руб. Средняя полная стоимость участка составила 791 тыс. руб., а его средняя площадь — 11,7 сотки.

Минимальные цены на участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) начинаются от 4 тыс. руб. за сотку, в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) — от 2 тыс. руб., а земли для фермерского хозяйства — от 6 тыс. руб. за сотку.

Самые выгодные предложения в марте 2025 года можно найти в Псковской области (16 тыс. руб. за сотку, +2% за месяц), а самые дорогие расположены в Дагестане (987 тыс. руб. за сотку, -1% за месяц).

В Москве и Московской области цена земли за месяц выросла на 2,4% и составила 289 тыс. руб. за сотку, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 1,4%, достигнув 270 тыс. руб. за сотку.

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