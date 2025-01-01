В полиции Прикамья рассказали об инциденте со стрельбой из пистолета в 20-летнюю девушку
Жительница Горнозаводска Пермского края заявила в полицию о нападении на неё подростка с оружием, о чём сообщил Telegram-канал «ЧП Пермь».
В опубликованной изданием видеозаписи девушка рассказывает о группе молодых людей, которые, по её словам, открыли стрельбу по её ногам, когда она пыталась убежать.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали сайту perm.aif.ru, что заявление от пострадавшей 2005 г.р. поступило к ним 7 апреля.
В полиции сообщили, что в ходе проверки выяснилось, что у девушки произошёл конфликт с несовершеннолетним, который в ходе инцидента применил пистолет.
Однако, как выяснилось, оружие оказалось всего лишь игрушкой, издающей хлопки и не представляющей угрозы. Позже в сети появилось видео, где девушка демонстрирует нож и электрошокер, а в аудиозаписях признаётся, что и сама носит с собой пистолет.
Девушка заявила, что «всегда была яркой личностью в этом Горнозаводске» . «Да, я хожу с пистолетом, да, я хожу с ножом. Могу себе позволить», — заявила она.
В настоящее время полиция продолжает расследование, чтобы установить все детали произошедшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.