Алина Наумова В Кунгуре Пермского края закрыли опасную столовую Деятельность точки приостановлена на 90 суток Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Пермском крае, в Кунгуре, Роспотребнадзор проверил столовую на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Обнаружены нарушения.





На предприятии общественного питания по адресу ул. Барановская, 45а не было разделения по цехам, необходимого оборудования, полуфабрикаты и салаты хранились в пластиковых контейнерах, вёдрах и пластмассовых тазах. Кроме того, у продукции не было маркировок и документации, были нарушены условия их хранения, приготовление блюд осуществлялось без технологических карт. Персонал и посетители пользовались одним туалетом.





Суд признал собственника предприятия виновным и принял решение закрыть столовую на 90 дней.





Исполнение приговора было назначено отделу судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Берёзовскому районам. Сотрудники ГУФССП России по Пермскому краю выехали по адресу столовой и опечатали входные двери. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки исполнения судебного решения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.