Роспотребнадзор настаивает на закрытии точек общепита в Губахе Заведения располагаются в НТО по одному адресу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Восточного территориального отдела Роспотребнадзора (РПН) по Пермскому краю, совместно с Губахинской прокуратурой, провели внеплановые инспекции в отношении ИП Гюнеш Л.Т., владельца нестационарной точки «Фаст Фуд», расположенной на перекрестке ул. Космонавтов и пр. Ленина, и ИП Хайруллина М.Г., ведущего деятельность в нестационарном заведении «Стою варю» по тому же адресу.

В ходе проверок выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в частности: отсутствие разделения на цеха при обработке сырья, нарушение последовательности технологических этапов, отсутствие туалета для персонала и недостаточное оснащение производственным оборудованием.

Во избежание угрозы для здоровья населения Роспотребнадзором по Пермскому краю были составлены протоколы о временном прекращении деятельности в сфере общественного питания в отношении вышеупомянутых ИП.

Документы по данным делам переданы в Губахинский городской суд для рассмотрения требований РПН.

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