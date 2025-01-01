В Перми закрыли кафе «SHAURMA № 1» на Докучаева Причиной названы нарушения санитарных норм Поделиться Твитнуть

Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю после внеочередной проверки была приостановлена работа заведения общепита «SHAURMA № 1», расположенного в Перми на ул. Докучаева, 20.

В ходе инспекции были обнаружены многочисленные серьезные нарушения санитарных норм. В частности, при приготовлении блюд не соблюдалась необходимая последовательность технологических этапов, допускалось пересечение потоков сырья, полуфабрикатов и готовых изделий, принимались продукты без маркировки и сопроводительной документации, а к работе допускались сотрудники без необходимых медицинских осмотров, гигиенической подготовки и вакцинации.

Был составлен протокол о временном прекращении деятельности ИП Новрузова И.Г.о. Материалы дела были переданы в Дзержинский районный суд для решения вопроса о назначении административного наказания в виде приостановки деятельности.

Решением суда работа кафе «SHAURMA № 1» была приостановлена на 80 суток.

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