Средняя цена автомобиля с пробегом в Пермском крае в марте составила 1,2 млн рублей Предложение подержанных машин на рынке продолжало расти Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Согласно анализу экспертов «Авто.ру Оценка», средние цены на автомобили с пробегом в Пермском крае в марте остались стабильными, зафиксировавшись на отметке в 1,17 млн руб. При этом китайские автомобили демонстрировали меньшее снижение цен, а предложение подержанных машин на рынке продолжало расти.

В марте 2025 года лидером по росту средней цены в Пермском крае стал Volkswagen Touareg, подорожавший на 6,6% до 2,37 млн руб. Вторую позицию занимает Renault Logan с ростом в 5,1% (988 тыс. руб.). Третье место у Daewoo Nexia, прибавившей 4,3% (205 тыс. руб.). Далее следуют Volkswagen Polo (4%; 749 тыс. руб.) и Renault Duster (3,4%; 1,2 млн руб.).

Наибольшее снижение средней стоимости в регионе показали Lada Largus (-8,2%; 1,38 млн руб.), Renault Arkana (-8,1%; 1,67 млн руб.) и Datsun on-DO (-8%; 519 тыс. руб.).

В масштабах всей страны доля китайских автомобилей на вторичном рынке увеличилась на 0,5%, достигнув 5,5%. Доля американских марок сократилась с 10% до 7%, и они же стали лидерами по падению средней цены. В марте 2025 года средняя цена подержанного американского автомобиля составила 1,36 млн руб., что на 10% меньше, чем годом ранее.

Средняя цена отечественных автомобилей с пробегом до 15 лет осталась почти неизменной с начала зимы, составив 718 тыс. руб., что на 6% меньше, чем в прошлом году. Китайские автомобили предлагались в среднем по 2,19 млн руб. рублей, что всего на 2% ниже прошлогодних цен. Средняя стоимость европейских, японских и корейских автомобилей составила 2,39 млн руб., что на 6% ниже, чем годом ранее.

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