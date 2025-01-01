Лучшими заведениями пермского общепита по версии 2ГИС стали «One гоги» и «СантОноре» Их выбрали пользователи геосервиса Поделиться Твитнуть

В компании 2ГИС назвали победителей международной «Премии 2ГИС». Это проект, в котором отмечают самые популярные компании города. В Перми лауреаты были выбрана на основе предпочтений почти 1,5 млн пользователей геосервиса в городе, то есть его пермяков и гостей краевой столице.

В сфере общепита были шесть номинаций: кафе, бары, кофейни, рестораны, кондитерские и стритфуд. Алгоритм геосервиса рассчитал, какие компании за последний год жители и туристы чаще всего искали на карте и в справочнике, куда больше звонили и писали в мессенджерах, строили маршруты, что активнее фотографировали, хвалили в отзывах и кому ставили высокие оценки.

Лучшие заведения прошлого года по версии пользователей 2ГИС уже отмечены знаками отличия в геосервисе. В их числе — кафе южной кухни «One гоги», кафе-кондитерская «СантОноре» и музыкальный бар «Скрипач Моня». Найти победителей просто: для этого нужно ввести в поиске «Премия 2ГИС» либо нажать её кнопку на стартовом экране. Лауреатов премии можно с помощью фильтра в поиске общепита в 2ГИС.

Что касается этого года, то обладателями в Перми стали 27 заведений гастроиндустрии: шесть кафе, пять ресторанов, четыре бара, четыре кондитерские, семь кофеен и одна точка стритфуда. Как и в прошлом году, премию получили не только заведения общепита, но и компании, работающие в других сферах.

По словам руководителя B2B-маркетинга 2ГИС Александра Гейдека, главные эксперты премии — это жители городов, ежедневно выбирающие, где им купить кофе, куда сходить в парикмахерскую или что заказать в качестве еды на дом. Именно они «голосуют» за любимые места своим выбором, оценками и отзывами. Это и учитывает алгоритм, который формирует список победителей.

«Ежемесячно около двух миллионов человек изучают карточки компаний-победителей в 2ГИС — ищут, читают отзывы, строят маршруты. Это значит, что Премия не просто отмечает лучших — она помогает людям делать выбор каждый день», — отметил Гейдека.

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