В Перми расселили ещё два аварийных дома Компенсацию или новое жильё получили 62 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Дзержинском и Индустриальном районах Перми расселили два аварийных многоквартирных дома общей площадью 983,7 кв. м, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, на ул. Лепешинская, 10 находилось 24 жилых помещения общей площадью 480,6 кв. м, в которых проживали 40 человек. В многоквартирном доме по ул. Снайперов, 6 в 14 помещениях площадью 503,1 кв. м проживали 22 человека.

В зависимости от формы собственности все жильцы аварийных домов получили новое жильё или денежную компенсацию.

Напомним, в начале апреля профильный комитет Совета Федерации поддержал предложение правительства Пермского края о выделении дополнительных средств на софинансирование мероприятий по расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Как сообщил краевой минстрой, соответствующую рекомендацию включат в проект постановления о господдержке социально-экономического развития края. В целом с 2025 по 2030 год в регионе планируется расселить 545 тыс. кв. м аварийного жилья, в том числе с финансовой поддержкой из федерального Фонда развития территорий.

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