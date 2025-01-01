Расселение аварийного жилья в Прикамье может получить допсредства из федерального бюджета До 2030 года планируется расселить 545 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Профильный комитет Совета Федерации поддержал предложение правительства Прикамья о выделении дополнительных средств на софинансирование мероприятий по расселению жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Как сообщает краевой минстрой, соответствующую рекомендацию включат в проект постановления о господдержке социально-экономического развития края.

«С 2025 по 2030 год в крае планируется расселить 545 тыс. кв. м аварийного жилья, в том числе с финансовой поддержкой из федерального Фонда развития территорий», — сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках КРТ на расселение 90 тыс. кв. м старого жилфонда будет направлено около 10 млрд руб. На ликвидацию 820 тыс. кв. м аварийного жилья с 2019 по 2024 год было направлено 30,7 млрд руб. Было переселено 52 тыс. человек. За этот период в эксплуатацию было введено 46 многоквартирных домов и домов блокированной застройки для жителей «авариек».

Как писал ранее «Новый компаньон», в Совете Федерации проходят Дни Пермского края. Депутаты заксобрания и члены правительства Прикамья участвуют в расширенных заседаниях комитетов. О мероприятиях по расселению ветхого и аварийного жилья в Прикамье на заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассказал заместитель председателя краевого правительства Андрей Алякринский.

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