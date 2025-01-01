Пермская инспекция труда примет участие в проверке ООО «Кама Шиппинг» Информация о выявленных нарушениях будет направлена в транспортную прокуратуру Поделиться Твитнуть

В проверке ООО «Кама шиппинг», которую организовала транспортная прокуратура, на предмет невыплаты сотрудникам заработной платы участие принимают должностные лица Госинспекции труда по Пермскому краю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Инспекции напомнили, что ранее к ней обратились два сотрудника компании, которые рассказали о задержках зарплаты. В дополнение к этим претензиям один из обратившихся, электромеханик судна «Волгонефть-212», заявил о неполучении компенсации за личное имущество, утраченное при крушении танкера. Работодатель объяснил наличие задолженности по заработной плате арестом банковских счетов ООО «Кама Шиппинг».

По итогам рассмотрения жалоб Инспекция вынесла предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства с разъяснением ч. 6 ст. 136 и 236 Трудового кодекса РФ. Кроме того, в прокуратуру Пермского края были направлены документы для согласования внеплановой проверки в отношении ООО «Кама Шиппинг».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по результатам проверки информация о выявленных нарушениях будет направлена в транспортную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.

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