В Перми двух подростков за дебош на улице отправили в СИЗО Молодые люди нападали на прохожих и устроили погром в торговом центре Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в отношении двух 17-летних подростков, которые хулиганили на территории Свердловского района Перми, суд избрал меру пресечения.

По ходатайству следствия, обоих заключили под стражу. Сейчас они находятся в СИЗО.

Как ранее писал «Новый компаньон», 7 апреля двое 17-летних подростков на ул. Фонтанной вели себя неадекватно: нападали на прохожих и пинали припаркованные автомобили. После этого молодые люди пришли в ТЦ «Радуга», где продолжили хулиганить. В супермаркете они стали бросать бутылки и корзины в посетителей, устроив погром. Прекратить дебош смогли только прибившие на место росгвардейцы, которые передали одного из хулиганов полиции. Второй смог сбежать, но вскоре его тоже поймали.

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили в отношении них уголовное дело по факту хулиганства, совершённого группой лиц.

По данным очевидцев, во время дебоша молодые люди, предположительно, находились под воздействием «соли» или каких-то других препаратов.

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