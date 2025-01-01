В Перми следователи завели дело на двух подростков за дебош на улице Они нападали на прохожих, пинали автомобили и учинили разгром в ТЦ «Радуга» Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершённого группой лиц. Речь идёт о двух 17-летних подростках, которые 7 апреля нападали на прохожих на ул. Фонтанной. Дело на них завели по указанию руководителя следкома по региону Дениса Головкина.

По данным ведомства, двое подростков наносили удары ногами по припаркованным автомобилям, «агрессивно взаимодействовали с прохожими», после чего разбили в одном из магазинов торгового центра алкогольную продукцию, кидали бутылки и продуктовые корзины в людей.

Обоих уже задержали. Следствие намерено настаивать на избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время дебоширам предъявят обвинение.

Напомним, об инциденте стало известно из соцсетей. На видеозаписи два лица мужского пола, находясь на ул. Фонтанной, вели себя неадекватно, нападали на прохожих, пинали припаркованные автомобили, а после этого пришли в ТЦ «Радуга», где продолжили хулиганить. В супермаркете они стали бросать бутылки и корзины в посетителей, устроив погром.

Очевидцы сообщали, что молодые люди, предположительно, находились под воздействием «соли» или каких-то других препаратов.

Одного из хулиганов в торговом центре задержали прибывшие на место росгвардейцы, после чего доставили его в отделение полиции. Второй подросток, испугавшись прибывших правоохранителей, сбежал с места происшествия.

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