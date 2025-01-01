Двое мужчин разгромили магазин в центре Перми Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

В центре Перми 7 апреля произошёл инцидент: двое мужчин, демонстрировавших неадекватное поведение, совершали нападения на прохожих и учинили разгром в одном из супермаркетов.

Согласно свидетельствам очевидцев, на ул. Фонтанной эти мужчины наносили удары ногами по автомобилям, проявляли агрессию по отношению к окружающим, нападали на прохожих. Затем они ворвались в супермаркет в ТЦ «Радуга», где стали бросать бутылки и корзины в посетителей, устроив погром.

По словам свидетелей, мужчины, скорее всего, находились под воздействием «соли» или каких-то других препаратов.

Как сообщили rifey.ru в МВД, прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали одного из нарушителей общественного порядка, 17-летнего юношу, и доставили его в отделение полиции. Второму участнику инцидента удалось скрыться, в настоящее время устанавливается его личность и местонахождение. Правоохранительные органы проводят расследование.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.