В Перми открылся первый магазин бытовой техники в формате «Гипер Премиум» Поделиться Твитнуть

фото: ТРЦ "Планета"

В пермском ТРЦ «Планета» открылся модернизированный магазин DNS в формате «Гипер Премиум». На данный момент это единственный магазин подобного формата в Перми.

Как отметили в пресс-службе ТРК, площадь торговой точки (находится на втором этаже) увеличилась более чем вчетверо, до 768 кв. м, что позволило значительно расширить ассортимент, включая крупную бытовую технику. Есть и изменения в оформлении: традиционное оранжевое сменилось сдержанным чёрным, дизайн стал более лаконичным.

В гипермаркете организована зона оперативной выдачи интернет-заказов и установлены терминалы самообслуживания, позволяющие быстро совершать покупки, минуя кассу. Кроме того, клиенты могут предварительно оформить заказ онлайн и получить его в постамате, расположенном непосредственно в торговом зале.

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