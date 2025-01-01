Обвиняемую в убийстве пенсионерки пермячку отправили в СИЗО Пожилую женщину убили в собственной квартире Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения обвиняемой в убийстве пожилой женщины в Орджоникидзевском районе. По ходатайству следствия ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», на этой неделе следователи СК задержали 37-летнюю пермячку, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве из корыстных побуждений.

Пермячку обвиняют в том, что утром 17 марта она зашла в одну из квартир в Орджоникидзевском районе Перми, потребовала у пенсионерки деньги и нанесла ей удары молотком по голове. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась в больнице.

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