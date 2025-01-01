В Перми следователи задержали предполагаемую убийцу пенсионерки на Гайве Пожилую женщину убили в собственной квартире Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК задержали 37-летнюю пермячку, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве из корыстных побуждений или по найму, сопряжённом с разбоем, вымогательством или бандитизмом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, утром 17 марта подозреваемая зашла в одну из квартир в Орджоникидзевском районе Перми, потребовала у пенсионерки деньги и нанесла ей удары молотком по голове. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась в больнице.

Опасаясь быть изобличённой в преступлении, злоумышленница сбежала с места происшествия.

Как ранее писал «Новый компаньон», нападавшая представилась сотрудницей газовой службы.

Позже следователи установили личность и местонахождение подозреваемой. Как выяснилось, это пермячка 1988 г.р.

Следствие намерено настаивать на избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время женщине предъявят обвинение.

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