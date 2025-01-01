Инженер технадзора из Перми осуждён за получение взятки
Собранные Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пермскому краю материалы, по мнению суда, явились достаточным основанием для осуждения 57-летнего пермяка, обвиняемого по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконное бездействие).
Следствие и суд установили, что с начала мая по середину сентября 2022 года инженер технадзора одной из коммерческих фирм, занимающихся контролем строительства, получил от руководителя подрядной организации взятку в 85 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение своих обязанностей на объекте.
Данное преступление было раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Пермский».
Суд приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также лишил его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в коммерческих организациях, специализирующихся на строительном контроле.
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