Инженер технадзора из Перми осуждён за получение взятки Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Собранные Пермским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пермскому краю материалы, по мнению суда, явились достаточным основанием для осуждения 57-летнего пермяка, обвиняемого по п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп за незаконное бездействие).

Следствие и суд установили, что с начала мая по середину сентября 2022 года инженер технадзора одной из коммерческих фирм, занимающихся контролем строительства, получил от руководителя подрядной организации взятку в 85 тыс. руб. за ненадлежащее исполнение своих обязанностей на объекте.

Данное преступление было раскрыто сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Пермский».

Суд приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также лишил его права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в коммерческих организациях, специализирующихся на строительном контроле.

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