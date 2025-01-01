Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера отправляется на гастроли в Москву В рамках тура театр проведёт пресс-конференцию о планах на следующий сезон Поделиться Твитнуть

Надежда Павлова в "Человеческом голосе". Фото: permopera.ru

Ожидается, что Пермский театр подробно расскажет о планах на следующий сезон на пресс-конференции, которая пройдёт 18 апреля в Москве. Событие приурочено к большим московским гастролям Пермской оперы.

18 и 19 апреля в театре «Новая Опера» состоятся показы спектакля Дмитрия Волкострелова «Человеческий голос» (16+) по опере Франсиса Пуленка с прологом и эпилогом Владимира Горлинского; в главной и единственной роли — Надежда Павлова. Постановка, объединяющая два популярных медиа — театр и кино — была представлена в Перми в 2023 году. Перед гастролями театр вновь покажет её пермским зрителям 11 апреля.

20 апреля в Камерном зале Московской филармонии оркестр Пермского театра оперы и балета под управлением Владимира Ткаченко, альтист Максим Новиков и солистка оперной труппы Вера Кравчук (меццо-сопрано) представят программу «Повсюду расцветали майские цветы» (12+) из произведений австрийской музыки — от Концертной симфонии для скрипки, альта и оркестра Моцарта до «Просветлённой ночи» Шёнберга и произведения Александра фон Цемлинского, давшего название всей программе.

Это не первые в сезоне московские гастроли Пермской оперы: в октябре 2024 года театр показал в столице оперу Белы Бартока «Синяя Борода» (18+) и несколько концертных программ.

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