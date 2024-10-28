Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера открыла большие гастроли в Москве Перед отъездом гастрольные концерты были «откатаны» на пермяках Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В воскресенье, 27 октября, в Концертном зале имени Чайковского оркестр Пермского театра оперы и балета во главе с главным дирижёром Владимиром Ткаченко представил концертную программу немецкой музыки эпохи модерна (6+), в которую вошли произведения Рихарда Вагнера, Густава Малера и Рихарда Штрауса. В качестве ведущего выступил популярный музыковед Ярослав Тимофеев.

Накануне отъезда на гастроли программа была представлена пермскому зрителю. Это был выдающийся концерт, который никак нельзя назвать рядовым или проходным: такие музыкальные события запоминаются надолго. Перед публикой предстал настоящий вагнеровский оркестр с широким динамическим диапазоном, сложным и гармоничным полнозвучием и целой группой тонких солистов.

Особенное впечатление произвели четыре оперные дивы — иначе никак не назвать этих пермских солисток с международной карьерой. Анжелика Минасова открылась как настоящая вагнеровская Изольда, немедленно захотелось, чтобы эта опера была поставлена в Перми полностью — с такой-то героиней! Завершение концерта было столь же мощным музыкально и эмоционально: Надежда Павлова спела заключительную арию штраусовской Саломеи. В этом могучем оперном обрамлении оказались два тонких лирико-философских цикла — «Четыре последние песни» Рихарда Штрауса и «Песни странствующего подмастерья» Густава Малера. Исполнившие их Зарина Абаева и Наталья Буклага совершенно очаровали умением укрощать сильные голоса в угоду жанру немецкого «лида».

Пение очень кстати сопровождалось переводом текста в субтитрах, так что красота искусства модерна была явлена во всём многообразии — и музыкальном, и поэтическом. Это событие стало отличным доказательством того, что с приходом Владимира Ткаченко в руководство оркестром в Пермскую оперу вернулась высокая концертная культура.

Гастроли пермского театра в столице продолжаются. В программе — симфонические и камерные концертные программы, опера и исследовательские проекты. 28 октября программа в Концертном зале имени Чайковского продолжится семи-стейдж исполнением оперы Белы Бартока «Замок герцога Синяя Борода» (18+). Солисты — Гарри Агаджанян и Наталья Ляскова, дирижирует Фёдор Леднёв.

30 октября на площадке ГЭС-2 театр представит камерный концерт (6+) из «Озарений» Бенджамина Бриттена и музыки барокко в исполнении Надежды Павловой и Екатерины Проценко. Дирижёр — Владимир Ткаченко.

Эта программа очень рискованная. «Озарения» Бриттена в исполнении Надежды Павловой с оркестром — настоящий хит, а вот с барочным звучанием нынешнему оркестру Пермской оперы надо бы ещё поработать, хотя Олег Бойко с теорбой и барочной гитарой очень убедителен, не зря ему досталось центральное место в рассадке оркестра.

Кроме того, Пермский театр оперы и балета начинает исследовательский проект совместно с Музеем Скрябина, посвящённый творчеству выдающегося композитора. 31 октября на сцене концертного зала Дома Скрябина состоится концерт «С репертуара снять. Хранить вечно» (6+), посвящённый забытым страницам русской и советской музыки первой половины XX века.

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