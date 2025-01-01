Фермера в Пермском крае оштрафовали за использование пестицидов Поделиться Твитнуть

В Соликамском округе Пермского края индивидуальный предприниматель (глава крестьянско-фермерского хозяйства Кемфа А.В.) привлечён к ответственности за нарушение правил использования пестицидов при культивировании картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В процессе проверки документации и лабораторных анализов ФГБУ «Центр оценки качества зерна» было установлено превышение допустимого уровня пестицида с активным компонентом бифентрин в выращенном картофеле. Бифентрин используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредными насекомыми и вредителями запасов.

Кроме того, сведения об использовании пестицидов с бифентрином отсутствовали в журнале учёта применения пестицидов и в системе ФГИС «Сатурн», что является нарушением ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

В начале недели фермера привлекли к административной ответственности и назначили штраф 2 тыс. руб.

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